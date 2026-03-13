«Слишком поздно»: Трамп отказался от помощи Стармера по Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался от помощи премьер-министра Британии Кира Стармера по вопросу Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.





По данным двух чиновников, знакомых с содержанием телефонного разговора политиков, Трамп высмеял Стармера за первоначальный отказ разрешить США использовать британские военные базы для ударов по Ирану. Издание также отмечает, что американский лидер сделал это заявление в присутствии других лидеров стран «Большой семерки».





«Это следовало предложить до начала войны, сейчас уже слишком поздно», — сказал Трамп своему коллеге.





Ранее Стармер разрешил США использовать британские базы на Кипре для оборонительных ударов по Ирану в ответ на атаки против Израиля. В заявлении офиса премьера уточнялось, что он согласился на просьбу президента Трампа, и Вооруженные силы Великобритании будут задействованы для деэскалации ситуации.