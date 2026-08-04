Сергей Собянин: Москва оказывает содействие в развитии Севастополя

Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» рассказал, что столица оказывает активное содействие в развитии Севастополя. По его словам, при поддержке Москвы в городе отремонтированы дворы и подъезды, восстановлены парки, ведется работа в поликлиниках и детских садах.





При этом московские проекты помогают развитию не только Севастополя, но и многих других регионов России. Собянин подчеркнул, что Москва не только обеспечивает себя, но и передает значительные ресурсы для выравнивания экономики и финансов в субъектах РФ. С территории столицы в федеральный бюджет поступает 68% всех налогов и сборов — сумма в 1,5 раза превышает трансферты из федерального бюджета во все регионы страны.





Транспортная инфраструктура





Глава города назвал регионы, в которые планируется продлить Московские центральные диаметры. По его словам, в ближайшее время диаметры будут продлены до Тульской, Владимирской и Ярославской областей, а также других субъектов, расположенных по периметру Московской области.





Это обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами еще около 10 миллионов человек. Всего проектом будут охвачены не менее 30 миллионов жителей Центрального региона.





Помощь Донецку





Собянин рассказал о масштабной помощи, которую столица оказывает Донецку. По его словам, Москва и Донецк являются городами-побратимами, и уже несколько лет реализуется мощная программа восстановления. За это время в Донецке отремонтированы тысячи объектов: детские сады, школы, жилые дома, инженерные коммуникации, которые требовали серьезной работы. Кроме того, создаются новые проспекты, дороги и скверы, поставляется городской транспорт.





Мэр также отметил, что Москва помогает Севастополю, Луганску, Смоленску, Ялте, Симферополю, Кургану, Твери, Нижнему Новгороду, Саратову, Туле, Орлу и многим другим регионам — в том числе через создание парков, скверов и пешеходных зон.





О решениях на посту мэра и неравнодушных жителях





Градоначальник заявил, что его главная задача как главы столицы — понимать и чувствовать пожелания москвичей. По его словам, именно неравнодушие и требовательность жителей во многом определяют вектор развития города, а динамика роста Москвы была бы невозможна без активной гражданской позиции горожан.





О комплексной работе





По его словам, столица становится комфортнее для горожан благодаря комплексной работе во всех сферах — от транспорта и здравоохранения до образования и благоустройства. Собянин уточнил, что эти изменения становятся возможны в том числе благодаря неравнодушию самих москвичей.