В РПЦ назвали запугиванием слова депутата Госдумы, назвавшего женщин «неполноценными людьми» и упомянувшего Библию

В РПЦ ответили депутату Госдумы Александру Ильтякову, который, ссылаясь на Библию, назвал женщин «неполноценными людьми».





Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии Daily Storm напомнил о том, что православное вероучение исходит из того, что и мужчина, и женщина сотворены по образу и подобию Божием, поэтому вопрос неполноценности какого-либо из полов не имеет никакого обоснования.





«Правда в том, что мужчина и женщина разные и дополняют друг друга в браке, и это делает их вклад в супружество одинаково ценным. Думаю, что о ценности брака и деторождения надо рассуждать так, чтобы это раскрывало людям красоту и счастье супружества, а не запугивало их», — заключил представитель РПЦ.





Ранее парламентарий заявил, что женщина (Ева) была создана из ребра мужчины (Адама). На этом основании депутат решил, что женщина — якобы неполноценная, потому что у нее «нет самого состояния тела».





Полноценными мужчина и женщина могут стать только вместе, будучи в браке и рожая детей, считает народный избранник: «Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, возникает теплое чувство интимных отношений».