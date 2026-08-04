В ЛДПР предложили создать механизм ускоренного восстановления кредитной истории для предпринимателей

Член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут рассказал о предложении ЛПДР принять федеральный закон «О втором предпринимательском шансе». Он предусматривает создание механизма ускоренного восстановления кредитной истории для предпринимателей, закрывших свой бизнес.





«Мы предлагаем принять федеральный закон «О втором предпринимательском шансе». Проект предусматривает создание механизма ускоренного восстановления кредитной истории и запрет банкам относить таких предпринимателей к категории повышенного кредитного риска. Ведь в предыдущие годы при стабильных налоговых ставках российские предприниматели добросовестно расплачивались с государством», — сказал он.





Законопроект также предлагает освобождение от повторной госпошлины при регистрации нового бизнеса для тех, кто добровольно закрыл предприятие без налоговых долгов. В ЛДПР убеждены, что чем больше в стране малых и средних предприятий, тем стабильнее экономика.





Как отметил Бут, сегодня малый и средний бизнес занимают лишь пятую часть ВВП России, хотя каждый второй россиянин хочет заниматься собственным делом. Однако условия ухудшаются: падает спрос, растут издержки и налоговая нагрузка. В этом году повышение сборов привело к закрытию части предприятий, а оставшиеся перешли на «серые» схемы.