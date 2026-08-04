Путин запретил получать российское гражданство мигрантам с судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью получать российское гражданство или разрешение на проживание в стране. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.





Новые правила распространяются на судимости как за преступления, совершенные в России, так и за ее пределами. Наличие судимости, независимо от тяжести правонарушения, становится основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.





Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 14 лет, обязаны предоставлять в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости, выданную компетентными органами страны происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ. Если судимость имеется, необходимо представить документ, подтверждающий факт осуждения.





Исключения предусмотрены для детей до 14 лет, беженцев и лиц, получивших убежище в России, контрактников и участников боевых действий в составе ВС РФ, а также для тех, кто ранее уже предоставлял такую справку. Для граждан Украины установлен двухлетний переходный период, в течение которого они освобождаются от требования предоставлять справку об отсутствии судимости.