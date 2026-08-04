Эдгард Запашный поздравил медиабанк «Мосфото» с первым днем рождения

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» высоко оценил работу медиабанка «Мосфото». Он назвал его уникальным визуальным архивом столицы, который ежедневно подчеркивает богатейшее наследие города.





По его словам, профессионализм фотографов проекта позволил передать магию циркового искусства — мурашки от сложнейших трюков, искренние эмоции зрителей и напряжение моментов, когда артист работает на пределе возможностей.





Запашный также отметил, что фотографы медиабанка запечатлели фестиваль «Идол». Он выразил благодарность за то, что эти снимки сохранят для истории лучшие мгновения праздника циркового искусства, и пожелал проекту новых творческих достижений, ярких кадров и любви зрителей, добавив, что «Мосфото» всегда ждут на манеже цирка.





Медиабанк «Мосфото» появился на портале mos.ru год назад. В нем собраны фотографии и видеоролики о различных сферах городской жизни: культуре, транспорте, образовании, спорте, волонтерстве и других. Материалы можно бесплатно скачивать, публиковать в соцсетях и использовать в презентациях. На сегодняшний день коллекция насчитывает более 32 тысяч материалов, а работу банка обеспечивает команда профессиональных фотографов, операторов и продюсеров.