Владимир Путин подписал закон о легализации в России криптовалюты

Президент России Владимир Путин подписал закон о первом комплексном регулировании цифровых валют и цифровых прав в стране. Документ опубликован на портале правовых актов.





Госдума приняла его 21 июля, а Совфед одобрил 24 июля. Закон определяет правила работы с криптовалютами в России и дополняет действующие нормы о цифровых финансовых активах. Сделки будут проводиться на биржах, а хранение и учет активов — обеспечивать цифровые депозитарии. Ими могут стать действующие депозитарии, если они соответствуют требованиям по программному обеспечению и защите информации и внесены в реестр ЦБ. Посредниками между биржей и инвесторами выступят брокеры и управляющие компании — они также смогут связывать российских клиентов с иностранной криптоинфраструктурой.





Закон легализует криптообменники: они будут обменивать безналичные рубли на криптовалюту и обратно. Для работы потребуется официальная регистрация и соблюдение требований к капиталу.





Криптовалюта для большинства участников доступна только как инвестиционный инструмент, платежи в ней запрещены. Исключение — внешнеэкономическая деятельность: там разрешены платежи криптовалютой за товары и услуги, а криптообменникам — за ценные бумаги и цифровые права.





На российских биржах допустят только монеты с высокой капитализацией, ликвидностью и длительной историей ценообразования. Хранение и операции с криптовалютой разрешены только через кастодиальные кошельки (где приватные данные хранятся у биржи или сервиса). «Холодные» кошельки — только для участников внешнеэкономической деятельности, за границей ограничений нет.