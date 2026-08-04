Количество погибших при атаке на Геленджик детей выросло до четырех

Жертвами атаки ВСУ на Геленджик стали четверо несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.





По ее словам, трое детей находятся в больнице, один из них прооперирован. Омбудсмен подчеркнула, что всем пострадавшим детям и их семьям будет оказана необходимая помощь.





Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что удар был целенаправленно нанесен по мирному населению в курортном поселке Архипо-Осиповка. По последним данным, в результате атаки погибли семь человек, 58 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 человеку, включая четырех детей. Один ребенок уже выписан, двое остаются в реанимации в стабильном состоянии.