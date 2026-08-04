Новости
 18+
St
Количество погибших при атаке на Геленджик детей выросло до четырех
18+
Новости

Количество погибших при атаке на Геленджик детей выросло до четырех

Более 50 человек получили ранения

Анна Иванова

Жертвами атаки ВСУ на Геленджик стали четверо несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.


По ее словам, трое детей находятся в больнице, один из них прооперирован. Омбудсмен подчеркнула, что всем пострадавшим детям и их семьям будет оказана необходимая помощь.


Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что удар был целенаправленно нанесен по мирному населению в курортном поселке Архипо-Осиповка. По последним данным, в результате атаки погибли семь человек, 58 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 человеку, включая четырех детей. Один ребенок уже выписан, двое остаются в реанимации в стабильном состоянии.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#геленджик #атака беспилотников #погибшие