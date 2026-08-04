«Арменку» из «Реальных пацанов» зарегистрировали на выборы в Госдуму, сценическая жена назвала его «хозяйственником»

Актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян, который сыграл Арменку, будет хорошим депутатом. Такое мнение в разговоре с Daily Storm высказала его коллега по сериалу Марина Федункив.





«Прекрасно отношусь, он очень хозяйственный. Он же не артист, а хозяйственник. У него своя фирма есть, он замечательный человек. Как бы его Дума не испортила, а так — все замечательно», — сказала актриса.





Напомним, в сериале они сыграли супружескую пару.





Бежанян зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва от Пермского края по одномандатному округу №62 «Пермский». Он выдвигается от партии «Справедливая Россия». Всего крайизбирком на данный момент зарегистрировал 32 кандидата по четырем округам.





Ранее справедливороссы опубликовали сведения о доходах своих кандидатов на выборы в 2026 году. Так, Армен Бежанян в 2025 году купил два автомобиля — BMW 530D XDRIVE за 3,8 миллиона рублей и Lexus ES 250 за 2,3 миллиона рублей. Подробнее — в материале Daily Storm.