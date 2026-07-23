Баллотирующийся в депутаты Госдумы Армен из «Реальных пацанов» задекларировал BMW и Lexus

Справедливороссы опубликовали сведения о доходах своих кандидатов на выборы в 2026 году. Самым состоятельным эсером стал предприниматель и депутат Заксобрания Новосибирской области Владислав Плотников с доходом почти в 354 миллиона рублей. Вице-спикер Александр Бабаков оказался богаче председателя Сергея Миронова. У трех кандидатов нашлось имущество за рубежом, еще у двух — иностранные ценные бумаги. Самую дорогую сделку по квартире оценили в 45 миллионов рублей, а самую дорогую машину купила жена экс-премьера Украины Арбузова. Армен из «Реальных пацанов» приобрел два автомобиля — BMW и Lexus.





«Реальный пацан» на BMW и Lexus





По данным ЦИК о доходах кандидатов «Справедливой России», исполнивший роль Армена в сериале «Реальные пацаны» депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян в 2025 году купил два автомобиля — BMW 530D XDRIVE за 3,8 миллиона рублей и Lexus ES 250 за 2,3 миллиона рублей. Годы выпуска машин не указаны. Также сын и дочь Бежаняна приобрели квартиру в Пермском крае на сумму 8,1 миллиона рублей.





Политик баллотируется в пермском одномандатном избирательном округе № 62. Бежанян присоединился к эсерам в июне 2026 года. До этого с 2019 года он являлся депутатом от партии «Единая Россия».





Топ состоятельных эсеров





Самым богатым кандидатом «Справедливой России» оказался предприниматель и депутат Заксобрания Новосибирской области Владислав Плотников. Его доход составил 353,6 миллиона рублей. В его собственности земельный участок в Алтайском крае площадью 1138 квадратных метров, а также автомобиль Bentley Continental Flying Spur Speed и катер Bayliner. На 16 счетах Плотникова 27 миллионов рублей, еще есть облигации на сумму почти 390 миллионов рублей. Предприниматель имеет доли в шести организациях, четырьмя из которых он владеет полностью.





На втором месте муниципальный депутат и директор ООО «Альфа Дон Сервис» Роман Харцызов. Его общий доход составляет 268 миллионов рублей. В регионе он владеет семью земельными участками общей площадью почти 20 гектаров, еще пятью помещениями общей площадью 1800 квадратных метров и квартирой 78 квадратных метров. У Харцызова есть 15 банковских счетов, на которых лежат почти 638 тысяч рублей.





На третьем месте бурятский предприниматель Владимир Манжуев с доходом в 108 миллионов рублей. Эти деньги — прибыль от бизнеса и доходы от вклада в Т-Банке. Он владеет участком в Московской области (1194 квадратных метра) и в Бурятии (6926 квадратных метров). Помимо них, есть 8 нежилых помещений общей площадью 2500 квадратных метров, Mercedes-Benz GLE 400 4M и специализированное транспортное средство. На 15 счетах в банках у Манжуева 1,1 миллиона рублей.





Четвертое место занимает предприниматель из ООО «ЗемКод» Виталий Белоусов с доходом в 93 миллиона рублей. У него целых 370 земельных активов в Подмосковье, Владимирской области, Удмуртской республике, Мордовии и Татарстане суммарной площадью 217 гектаров. При этом у Белоусова всего три жилых помещения (750, 56 и 31 квадратный метр) и один автомобиль ГАЗ 33110. Кандидат владеет 23 счетами с небольшой суммой на них в 61 тысячу рублей, а также долей 55% в «ЗемКод» и 33% в «Онлайн-школе „Медикал кейс“».





На пятом месте депутат Тюменской гордумы Сергей Морев с доходом 63,5 миллиона рублей. Он сформирован из его предпринимательской деятельности, продажи имущества, дивидендов от ценных бумаг в «Управляющей компании „Первая“», а также процентов по вкладам в Сбербанке и Т-Банке. У Морева 11 земельных активов общей площадью 19,5 гектара в Свердловской и Тюменской областях, в каждом из этих регионов есть по дому (101 и 217 квадратных метров). Нежилых помещений у кандидата 929 квадратных метров, есть автомобиль Mercedes-Benz AMG GLE 63. В банках у Морева 39 счетов, на которых лежат 16,1 миллиона рублей. Помимо этого есть еще 2015 штук паев в «Т-Капитал», каждый стоимостью 1 рубль, и доли в 6 компаниях (в том числе в «Новоком 2012» — 100%).





Особое место занимает гендиректор ООО «ЮграТрансСервис» Константин Айдаков с доходом 59,2 миллиона рублей. Больше всего потрясает автопарк кандидата — в нем 38 единиц техники, от раритетных авто до строительных экскаваторов и гидроциклов.





Финансы федеральной «четверки» списка





Председатель партии Сергей Миронов задекларировал доход в 15,2 миллиона рублей. Это зарплата депутата, пенсия и проценты по вкладам в Сбербанке. Лидер партии владеет скромной квартирой в Петербурге площадью 38 квадратных метров и прицепом МЗСА 2004 года. Также Миронов имеет 4 счета в банках на 142 тысячи рублей.





У вице-спикера Госдумы Александра Бабакова доход составил почти 20 миллионов рублей. Он получил их за проценты по вкладам, продажу имущества, зарплату депутата и от ООО «Стратегия 350». У Бабакова есть участок общей площадью почти 0,8 гектара, два дома (127 и 116 квадратных метров) и нежилое помещение 38 квадратных метров. Также кандидат имеет 17 счетов в банках почти на 800 тысяч рублей.





Третьим номером списка идет первый зампред комитета по информполитике Марина Ким. Ее общий доход составил 8,7 миллиона рублей. Это проценты от вклада в Альфа-Банке, а также зарплата депутата и сотрудника Общества «Знание». У Ким 2 квартиры в столице (140 и 123 квадратных метра) и две в Петербурге (71 и 142 квадратных метра), а также небольшое помещение в 13 квадратных метра и парковка. На 13 счетах у кандидатки 1,1 миллиона рублей.





Четвертый номер списка и участник СВО Олег Чернышев задекларировал 12,4 миллиона рублей — это доход от продажи имущества некой Валентины Киреевой, зарплата от Минобороны и Роскосмоса, деньги из пенсионного фонда и доходы с вкладов в Сбербанке, ПСБ и ВТБ. У Чернышева два грузовых автомобиля — Toyota Hilux 2010 года и Mazda CX-5 2021 года. У ветерана СВО 27 вкладов в банках на сумму почти 10 миллионов рублей.





Иностранное имущество





Лишь у трех кандидатов от СР есть имущество за рубежом. У Марины Марковскайте есть квартира в Белоруссии за 6,7 миллиона рублей. На супругу челябинского депутата Валерия Гартунга Марину оформлена квартира на Кипре с машиноместом. Ее купили еще в 2017 году за 39,5 миллиона рублей. У экс-кандидата в губернаторы Архангельской области Олега Черненко целых два земельных участка в Доминиканской Республике. Первый куплен в 2013 году за 3,2 миллиона рублей, второй — в 2017 году за 600 тысяч рублей.





Ценными бумагами иностранной компании из Ирландии KBA Consulting Management Limited владеют сразу два кандидата от эсеров. У предпринимателя Андрея Иванова есть 10 инвестиционных паев и 1609 облигаций KBA на общую сумму почти 1,3 миллиона рублей. Еще одним держателем бумаг компании является депутат Челябинской гордумы Анна Мадаминова — у нее их всего 114 штук, каждая стоимостью 1 рубль.





Крупные сделки





20 эсеров приобрели крупное имущество с 2023 года. Всего за этот период они вместе с супругами и детьми оформили 23 сделки по покупке квартир и помещений, а также семи транспортных средств.





Самую роскошную квартиру приобрел в Подмосковье депутат Саратовской облдумы и основатель «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин. В 2023 году он потратил на новое жилье 45 миллионов рублей. На дом пришлось брать кредит — доход Калинина и его супруги с 2020 по 2023 год составил всего 9,5 миллиона рублей.





Самый дорогой автомобиль приобрела супруга баллотирующегося от СР экс-премьера Украины Сергея Арбузова Елена. В 2023 году она купила универсал Ленд Ровер за 5 миллионов рублей. Источниками получения средств, за счет которых приобретена машина, являются доход Сергея Арбузова и накопления за предыдущие годы. При этом сумма общего дохода кандидата и его супруги за три года до покупки составляла всего 375 тысяч рублей.