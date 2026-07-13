Выставленную на продажу на Avito партию хотят купить банкиры

Выставленную на Avito Виртуальную партию собираются купить. По словам ее основателя и экс-депутата Петра Емельянова, задаток в миллион рублей внесли «представители банковской структуры». Продавцу также предлагали обменять партию на детали от Boeing или рации. Емельянов также объяснил причину продажи — партия нуждается в новом спонсоре, потому что у старого возникли проблемы.
На Avito появилось объявление о продаже Виртуальной партии России за 5 миллионов рублей. За эту сумму владелец обещал передать сайт, товарный знак и бренд вместе с командой, заявку на регистрацию, поданную в Минюст, а также письмо с подтверждением от Администрации президента РФ. Покупателю также предлагали консультационную поддержку на начальный период и возможность рассрочки.
Через несколько дней объявление пропало с площадки. Основатель партии и экс-депутат Заксобрания Хабаровского края Петр Емельянов объяснил Daily Storm, что за товар внесли задаток и попросили снять объявление.
«Его сносили несколько раз. Писали, что якобы спекулятивная тема, поэтому мы объявление несколько раз перезаливали. Но на сегодняшний день у нас есть задаток в миллион рублей. Называть лиц не буду, они связаны с банковскими структурами. В банковский сектор они зашли недавно, поэтому им интересна эта позиция. Приехали в их офис, они внесли предоплату, но сказали подождать пару недель, пока у них там что-то подойдет», — рассказал Емельянов.