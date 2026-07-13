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Выставленную на продажу на Avito партию хотят купить банкиры
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Продавцу предлагали за нее не только деньги, но и бартер на детали от Boeing и рации Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Власть

Выставленную на продажу на Avito партию хотят купить банкиры

Продавцу предлагали за нее не только деньги, но и бартер на детали от Boeing и рации

Алексей Красовский
Коллаж: Daily Storm

Выставленную на Avito Виртуальную партию собираются купить. По словам ее основателя и экс-депутата Петра Емельянова, задаток в миллион рублей внесли «представители банковской структуры». Продавцу также предлагали обменять партию на детали от Boeing или рации. Емельянов также объяснил причину продажи — партия нуждается в новом спонсоре, потому что у старого возникли проблемы.


На Avito появилось объявление о продаже Виртуальной партии России за 5 миллионов рублей. За эту сумму владелец обещал передать сайт, товарный знак и бренд вместе с командой, заявку на регистрацию, поданную в Минюст, а также письмо с подтверждением от Администрации президента РФ. Покупателю также предлагали консультационную поддержку на начальный период и возможность рассрочки.


Через несколько дней объявление пропало с площадки. Основатель партии и экс-депутат Заксобрания Хабаровского края Петр Емельянов объяснил Daily Storm, что за товар внесли задаток и попросили снять объявление.


«Его сносили несколько раз. Писали, что якобы спекулятивная тема, поэтому мы объявление несколько раз перезаливали. Но на сегодняшний день у нас есть задаток в миллион рублей. Называть лиц не буду, они связаны с банковскими структурами. В банковский сектор они зашли недавно, поэтому им интересна эта позиция. Приехали в их офис, они внесли предоплату, но сказали подождать пару недель, пока у них там что-то подойдет», — рассказал Емельянов.

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Скриншот: Daily Storm
Скриншот: Daily Storm

Кроме этого потенциального покупателя, объявлением заинтересовались еще как минимум пять человек.


«Нам вообще писал ИИ-агент, это было самое необычное. Предложение говорить не буду, но, оказывается, что у нас есть организация, у которой ИИ-агенты, которые создают свои соцсети. Они нам прислали предложение, но так как не могут распоряжаться деньгами, это было выражено в нематериальном смысле. Было три предложения об обмене: предлагали поменяться на какие-то запчасти от Боинга, кто-то предлагал на рации. Звонили еще двое, не представились, уточняли вопросы, что включено, что не включено», — перечислил основатель Виртуальной партии.


Бренд было решено продать, поскольку старый спонсор отошел от дел.


«Просто нет ресурса. Отдаем актив, который не можем дотащить до конца. У нас сначала был очень серьезный партнер, не буду называть его. Он в том числе и деньги вливал. Но потом из-за каких-то жизненных перипетий он из проекта вышел. Сказал: „Все, ребята, занимайтесь сами, мне пока не до политики“. Поэтому задача (по продаже) была поставлена и им тоже. Серьезный дядя, очень известный в свое время, мелькал на экранах, связан с бизнесом и политикой», — описал спонсора Емельянов.


Сумма в пять миллионов вполне устраивает основателя партии, поскольку для него главное не деньги, а возможность найти нового владельца, чтобы продолжить работу вместе с ним. Ведь за время своего существования партия обзавелась несколькими политтехнологами, сотрудничала с одним из крупных столичных университетов, провела соцопросы и исследования, готовила законопроекты о свободе интернета.


«За этим будущее. И наша задача присоединиться к этому будущему, быть на самых основных или второстепенных ролях. Есть такое выражение: „Когда вам предлагают место в ракете, не спрашивайте, где. Просто садитесь“. Вот и мы также хотим», — поделился продавец.


Виртуальная партия России — это первый в России политический проект, полностью функционирующий в онлайн-пространстве, следует из описания товара на Avito. Все процессы (от вступления до голосований) проходят через интернет. Логотип и наименование партии были зарегистрированы в Роспатенте в июле 2025 года. Тогда же Петр Емельянов подал заявление в Минюст о регистрации новой партии. На данный момент партия так и не зарегистрирована. 

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