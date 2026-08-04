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Суд вынес приговор блогеру Гусейну Гасанову, недоплатившему налогов на 170 миллионов рублей
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Суд вынес приговор блогеру Гусейну Гасанову, недоплатившему налогов на 170 миллионов рублей

Его заочно приговорили к четырем годам колонии и штрафу 1 миллион рублей

Daily Storm
Его заочно приговорили к четырем годам колонии и штрафу 1 миллион рублей

Московский суд заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура. 


Блогер признан виновным в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого — он находится в розыске. В отношении Гасанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


По версии следствия, с 2019 по 2021 год блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. Незаконные доходы он легализовал через финансовые операции и сделки с недвижимостью на общую сумму свыше 68 миллионов рублей, в том числе купил нежилое помещение в 1-м Красногвардейском проезде Москвы.


Суд также запретил Гусанову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей. Незаконно приобретенное имущество обращено в доход государства.

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#блогер #гусейн гасанов #приговор