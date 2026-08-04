Суд вынес приговор блогеру Гусейну Гасанову, недоплатившему налогов на 170 миллионов рублей

Московский суд заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура.





Блогер признан виновным в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого — он находится в розыске. В отношении Гасанова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





По версии следствия, с 2019 по 2021 год блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. Незаконные доходы он легализовал через финансовые операции и сделки с недвижимостью на общую сумму свыше 68 миллионов рублей, в том числе купил нежилое помещение в 1-м Красногвардейском проезде Москвы.





Суд также запретил Гусанову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей. Незаконно приобретенное имущество обращено в доход государства.