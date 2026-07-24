Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и деревом в Зеленодольске

В Зеленодольске в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли шесть человек. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в своем Telegram-канале.





По предварительным данным, ДТП произошло в ночь на 24 июля на улице Волжской. Водитель и пять пассажиров автомобиля Chevrolet Lanos скончались на месте происшествия от полученных травм. В республиканском МВД уточнили, что в салоне находились семеро молодых людей в возрасте 16, 17 и 18 лет. Один из них выжил и был доставлен в Зеленодольскую центральную районную больницу.





Авария случилась в 2:20 на 12-м километре трассы Казань — Йошкар-Ола — Волжск. По данным полиции, водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся.





Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.