Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке беспилотников

В ночь на 24 июля ВСУ осуществили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты, расположенные на территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили местные власти и Следственный комитет.





Удары, по данным следствия, пришлись в том числе по логистическому центру во Всеволожском районе, а также по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе в северной столице. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об обрушении конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района — по его информации, пострадавших на этом объекте нет.





Работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена, однако в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) уточнили, что все сотрудники были заблаговременно эвакуированы и находятся в безопасности, пострадавших на объектах компании нет.





Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что в городе в настоящее время ведется ликвидация последствий удара по гражданской инфраструктуре, для координации действий городских служб и межведомственного взаимодействия работает оперативный штаб. Силы противовоздушной обороны, по словам Дрозденко, ликвидировали почти 60 беспилотников над Ленинградской областью, после чего угроза была снята.





Всего же, по данным Министерства обороны России, в течение ночи дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Нынешняя атака стала одной из самых массированных с начала года.





Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в результате ударов пострадали мирные граждане, их точное количество в настоящий момент устанавливается.