«Ситуация непростая»: глава Минфина рассказал о дыре в бюджетах регионов в 1,5 триллиона рублей
По словам Силуанова, госдолг достиг 3,5 триллиона
Ситуация с региональными бюджетами остается сложной. Об этом на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании заявил министр финансов России Антон Силуанов. 


По его словам, в прошлом году дефицит резко вырос — с привычных 200–300 миллиардов рублей до 1,5 триллиона. Глава Минфина также сообщил, что по итогам текущего года общий дефицит бюджетов субъектов ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей — примерно столько же, сколько было заложено регионами в своих планах на прошлый год.


Кроме того, Силуанов отметил, что объем государственного долга российских регионов составляет около 3,5 триллиона рублей.

#бюджет #регионы #силуанов #минфин
