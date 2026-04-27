«Ситуация непростая»: глава Минфина рассказал о дыре в бюджетах регионов в 1,5 триллиона рублей

Ситуация с региональными бюджетами остается сложной. Об этом на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании заявил министр финансов России Антон Силуанов.





По его словам, в прошлом году дефицит резко вырос — с привычных 200–300 миллиардов рублей до 1,5 триллиона. Глава Минфина также сообщил, что по итогам текущего года общий дефицит бюджетов субъектов ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей — примерно столько же, сколько было заложено регионами в своих планах на прошлый год.





Кроме того, Силуанов отметил, что объем государственного долга российских регионов составляет около 3,5 триллиона рублей.