Двое диверсантов с дронами уничтожены при попытке подрыва нефтяного завода в Коми
18+
В их телефонах нашли доказательства связи с украинскими кураторами
В Ухте сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на объекте нефтяной промышленности. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.


Двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами, планировали атаковать предприятие с помощью беспилотников. Они заранее оборудовали схрон, откуда забрали два дрона с боевыми частями. Взрывчатка, которой они были снаряжены, оказалась иностранного производства. Также у них изъяли два пистолета Макарова.


Когда силовики попытались задержать преступников, те начали стрелять. В итоге их ликвидировали ответным огнем. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали.


В их телефонах нашли доказательства связи с украинскими кураторами через иностранные мессенджеры. Они сливали данные о нефтеперерабатывающих заводах региона, а также передавали информацию о российских военных и сотрудниках правоохранительных органов — участниках СВО.


УФСБ по Коми возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

#фсб #республика коми #диверсанты
