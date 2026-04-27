Минобрнауки: слухи о массовых отчислениях студентов из-за контрактов с Минобороны не подтвердились

Ни одна из шести жалоб, поступивших в 2026 году от студентов или их родителей по поводу принудительных отчислений для заключения контракта с Минобороны, не нашла подтверждения. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.





По его словам, всего было получено шесть обращений. Каждое из них было разобрано, в итоге ни один из случаев принудительного отчисления по такой причине не подтвердился, заявил представитель ведомства. Афанасьев добавил, что давление на студентов недопустимо, а ключевое значение имеет личная мотивация.





Он также отметил, что вбросы о таких случаях делают оппозиционные Telegram-каналы.