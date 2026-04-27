В Кремле не подтвердили, но и не опровергли версию о запуске дронов из Казахстана для атаки на Урал

Вопрос о возможном месте запуска украинских беспилотников, атаковавших Урал, следует адресовать военным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Именно они определяют источник и географию угрозы, а также меры реагирования, пояснил представитель Кремля. Так Песков ответил на вопрос, могли ли дроны быть запущены с территории Казахстана. На уточнение, обсуждается ли эта тема на высшем уровне, он вновь отослал к военным.





Напомним, 25 апреля губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил об атаке БПЛА на Екатеринбург. В городе поврежден жилой дом, были эвакуированы 50 человек. Погибших нет.