Минобороны пообещало реагировать на принуждение россиян к подписанию контрактов на СВО

Каждый случай принуждения человека к подписанию контракта будет рассмотрен индивидуально. Об этом сообщили в Минобороны на совещании с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и школ.





В военном ведомстве подчеркнули, что любой гражданин может обратиться со своей проблемой или вопросом, и каждая ситуация будет разобрана отдельно. Для таких обращений в Минобороны работают горячая линия и электронная приемная.





Также на совещании обсудили тему набора студентов в войска беспилотных систем и меры их социальной поддержки. Контракт с поступающими заключается на один, два или три года — по выбору самого кандидата. В основе лежит принцип добровольности: никаких намерений принуждать студентов к участию в СВО нет, подчеркнул представитель МО.





Также будет сформирован единый перечень мер поддержки для студентов, поступающих на службу в войска БПЛА. Документ распространят в вузах, пунктах отбора, военкоматах и на сайте Минобороны.





Ранее в Минобрнауки сообщили, что всего было получено шесть таких жалоб, но ни одна из них не подтвердилась.