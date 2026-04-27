Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб во время рыбалки в Волгоградской области

Его тесть до сих пор не найден

В Светлоярском районе Волгоградской области во время рыбалки погиб топ-менеджер международного бренда «Яндекса» Yango Сергей Лойтер. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.


Его тело обнаружили 25 апреля, его транспортируют в Москву. Поиски второго пропавшего — волгоградского застройщика Александра Назарова, который приходится Лойтеру тестем, — продолжаются.


Мужчины вышли на лодке «Астраханка» 24 апреля. Во время шторма судно перевернулось. Также среди погибших был личный водитель топ-менеджера. На его голове обнаружили травмы, сообщил региональный портал V1.ru.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.


Сергей Лойтер был гражданином Литвы, занимал должность коммерческого директора в «Яндексе» с 2022 по 2024 год, затем перешел в Yango Group, где руководил направлением ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации. Александр Назаров — президент торгово-промышленной группы «БИС», у него есть две яхты, но на рыбалку мужчины отправились на небольшой лодке.

#яндекс #топ-менеджер #гибель
