Путин уволил Примакова и назначил Чайку новым главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.





Другим указом глава государства освободил от должности Евгения Примакова, который возглавлял агентство ранее. Игорь Чайка, в свою очередь, освобожден от занимаемой должности, которую он занимал до этого назначения.





Евгению Примакову 49 лет, он руководил Россотрудничеством с июня 2020 года. За это время программа «Русских домов» значительно продвинулась: было подписано 26 соглашений, 14 из них — с африканскими странами.





Игорь Чайка, которому 37 лет, стал заместителем руководителя Россотрудничества 10 марта 2025 года. На этой должности он отвечал за гуманитарные и образовательные проекты. С 2021 по 2025 год он возглавлял общественный совет при ведомстве.