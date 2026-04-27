Россия расширила список невъездных европейцев в ответ на 20-й пакет санкций ЕС

Россия существенно расширила список граждан европейских стран, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщили в МИД.





Это ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза, утвержденный 23 апреля. В Москве назвали действия Брюсселя грубым нарушением международных норм.





В «черный список» попали представители евроструктур, депутаты национальных парламентов и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции, а также чиновники, ответственные за военную помощь Украине, подрыв территориальной целостности России, препятствие морскому судоходству, преследование российских должностных лиц и изъятие российских активов. Ограничения также коснулись враждебно настроенных гражданских активистов и представителей академического сообщества.





В МИД подчеркнули, что деструктивная политика Брюсселя не способна повлиять на внешнеполитический курс страны. Россия остается приверженной защите национальных интересов, прав граждан и формированию справедливого многополярного мира.