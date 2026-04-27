Московские предприниматели готовятся к новому сезону проекта «Лето в Москве»

В Москве начался прием заявок на новый сезон проекта «Лето в Москве». Город предлагает предпринимателям стать соорганизаторами крупных событий, интегрироваться с ключевыми площадками, провести собственные мероприятия под своим брендом или представить товары в павильонах «Сделано в Москве».





В рамках спецпроекта «Время возможностей» компании из сфер общепита, торговли, услуг, образования, красоты, гостиничного бизнеса, культуры и спорта смогут проводить активности на своих территориях. Участников ждет пиар-поддержка в СМИ, соцсетях и городских медиа, а также упоминания в геосервисах.





ГБУ «Малый бизнес Москвы» подготовил для предпринимателей летний «Бизнес-бокс» с инструментами для развития: от рекламы и обучения до сервисов аналитики. Подать заявку можно на mos.ru (раздел «На своей территории») или на сайте mbm.mos.ru.





В 2025–2026 годах участники «Лета в Москве» и «Зимы в Москве» провели на своих площадках 17 тысяч мероприятий, отметив рост выручки и узнаваемости. Многие сотрудничают с городом годами.





Владислав Денисов, создатель арт-шоу «Тайны самоцветов», участвует в проекте в четвертый раз. Этим летом в трех салонах и новом выставочном зале проведут бесплатные экскурсии о природных камнях. За три сезона их посетили более 2 тысяч человек, а на сайт зашли свыше тысячи новых пользователей.





Интерактивная выставка роботов «Робостанция» на ВДНХ снова предложит скидки на билеты, экскурсии и мастер-классы. Гендиректор компании «Корпорация роботов» Артур Зархи отметил, что за прошлые сезоны удалось привлечь дополнительно более тысячи посетителей, что дало средства для развития бизнеса.





Основатели проекта Roofevents Анна и Василий Даниловские впервые присоединились к проекту зимой, сделав скидку на концерты на крышах. Это принесло дополнительные продажи и положительные отзывы. Летом, когда спрос вырастает в пять раз, они надеются привлечь еще больше гостей.





Поддержка предпринимателей ведется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стратегии мэра Москвы.