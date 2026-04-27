Жертвами ураганного ветра в Самаре стали два человека — погибли девочка и мужчина

В Самаре при падении дерева на тротуар погиб ребенок, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами. Трагедия произошла 27 апреля на Нижегородской улице, сообщили в прокуратуре региона.





Пострадавшая девочка находится в отделении травматологии, медики проводят консультации со специалистами федерального центра. В минздраве области ее состояние оценили как тяжелое, но глава ведомства Андрей Орлов заявил, что жизни ребенка ничего не угрожает, передает ТАСС.





Позже стало известно о еще одной жертве непогоды: на улице Карла Маркса упавшее дерево убило мужчину. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о благоустройстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.





В городе объявлен оранжевый уровень опасности: днем местами ожидаются порывы ветра до 25–27 м/с.