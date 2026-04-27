Забирают детей и переводят активы: близкие к Орбану олигархи бегут из Венгрии после поражения политика на выборах

В Венгрии на фоне поражения премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах начался спешный вывод капитала. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.





Бизнесмены и приближенные к бывшему премьер-министру переводят активы в Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ. Также они рассматривают Австралию и Сингапур как возможные направления. Из аэропортов отправляются частные самолеты тех, кто значительно обогатился за годы правления Орбана. Борты взлетают, предположительно, загруженные трофеями.





Высокопоставленные лица, близкие к политику, также изучают варианты получения виз в США, надеясь найти работу в организациях, связанных с движением MAGA (Make America Great Again) Дональда Трампа.





Лидер победившей на выборах партии «Тиса», будущий премьер страны Петер Мадьяр также заявил, что состоятельные лица, связанные с уходящим правительством, переводят активы за границу. По его словам, несколько влиятельных олигархических семей уже забрали детей из школ и организуют их отъезд с помощью доверенных сотрудников службы безопасности.





Среди готовящихся покинуть Венгрию Мадьяр назвал семью Леринца Месароша — одного из ближайших союзников Орбана, разбогатевшего на государственных подрядах и инфраструктурных проектах.