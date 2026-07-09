СК России объявил комика Семена Слепакова в розыск и заочно арестовал его

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и объявил его в розыск.





Как сообщили в ведомстве, фигуранту заочно предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Суд также вынес решение о заочном аресте артиста.





По версии следствия, находясь за пределами Российской Федерации, Семен Слепаков продолжал распространять материалы в социальных сетях без обязательной маркировки иностранного агента. Это происходило несмотря на то, что ранее он уже дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Прокуратура инициировала данное уголовное преследование еще 9 февраля.





Министерство юстиции РФ включило артиста в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Семен Слепаков пытался оспорить данный статус в судебном порядке, однако в июне 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск, а позже кассационная инстанция признала это решение законным и оставила его в силе.