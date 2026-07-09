Дмитрий Дибров заявил, что не пережил бы, если бы его сын повесил портрет Милохина в своей комнате

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не сможет пережить, если его сын Александр станет фанатом блогера Дани Милохина. В ходе пресс-конференции, посвященной Международному фестивалю прогрессивной музыки, журналист крайне эмоционально высказался о творчестве тиктокера и его аудитории.





«Даня Милохин идет на любые инсинуации, чтобы завоевать чертовы миллионы. Обращается к таким же кретинам, как он сам. Кто-то же должен работать в доставке еды. Если бы мой сын повесил портрет Милохина на стене, я бы не пережил», — заявил Дибров.





При этом телеведущий уточнил, что на данный момент у его старшего ребенка в комнате висит плакат рок-группы Deep Purple.





Сам Даня Милохин окончательно покинул Россию в сентябре 2023 года. Его отъезд произошел после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать блогера на срочную службу в Вооруженные силы.





В настоящее время тиктокер проживает в Дубае (ОАЭ), где занимается развитием социальных сетей, боксом, а также упоминал в своих блогах, что из-за финансовых трудностей некоторое время подрабатывал в местной службе доставки еды.