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Минфин оценил дефицит федерального бюджета за первое полугодие в 5,7 триллиона рублей
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Минфин оценил дефицит федерального бюджета за первое полугодие в 5,7 триллиона рублей

Доходы государства превысили 18 триллионов рублей

Daily Storm
Доходы государства превысили 18 триллионов рублей

Дефицит федерального бюджета России по итогам первого полугодия составил 5,7 триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.


По данным ведомства, текущий размер дефицита в начале года главным образом обусловлен опережающим финансированием государственных расходов. Всего за первые шесть месяцев доходы государства достигли 18,6 триллиона рублей, что по предварительной оценке на 5,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года.


Положительная динамика доходов зафиксирована за счет ненефтегазовых поступлений, которые выросли на 16,3% и составили 14,9 триллиона рублей. В то же время нефтегазовые доходы за январь — июнь снизились на 22,7% по сравнению с прошлым годом, остановившись на отметке 3,6 триллиона рублей. В министерстве такое сокращение объяснили в первую очередь падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.


Расходы федерального бюджета за первое полугодие оказались на 16,1% выше прошлогодних значений. Ускоренный рост трат в Минфине связали с оперативным заключением контрактов и авансированием части планируемых расходов. Ранее, по итогам января — февраля, ведомство фиксировало доходы на уровне 4,7 триллиона рублей, что было на 10,8% меньше показателей годовой давности из-за падения нефтегазовых поступлений почти в два раза.

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#бюджет #минфин #дефицит