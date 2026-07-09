Минфин оценил дефицит федерального бюджета за первое полугодие в 5,7 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета России по итогам первого полугодия составил 5,7 триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.





По данным ведомства, текущий размер дефицита в начале года главным образом обусловлен опережающим финансированием государственных расходов. Всего за первые шесть месяцев доходы государства достигли 18,6 триллиона рублей, что по предварительной оценке на 5,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года.





Положительная динамика доходов зафиксирована за счет ненефтегазовых поступлений, которые выросли на 16,3% и составили 14,9 триллиона рублей. В то же время нефтегазовые доходы за январь — июнь снизились на 22,7% по сравнению с прошлым годом, остановившись на отметке 3,6 триллиона рублей. В министерстве такое сокращение объяснили в первую очередь падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.





Расходы федерального бюджета за первое полугодие оказались на 16,1% выше прошлогодних значений. Ускоренный рост трат в Минфине связали с оперативным заключением контрактов и авансированием части планируемых расходов. Ранее, по итогам января — февраля, ведомство фиксировало доходы на уровне 4,7 триллиона рублей, что было на 10,8% меньше показателей годовой давности из-за падения нефтегазовых поступлений почти в два раза.