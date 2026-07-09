Мобильные огневые группы прикроют от дронов важные заводы Кузбасса

Специальные мобильные огневые группы будут защищать от возможных атак беспилотных летательных аппаратов промышленные предприятия Кемеровской области. Об этом в мессенджере «Макс» заявил глава региона Илья Середюк.





По его словам, подразделения готовы к охране крупных объектов и обеспечены всем необходимым оборудованием и вооружением. Решение усилить защиту промышленного сектора региона было принято местными властями после недавней атаки украинских беспилотников в Омской области.





В рамках комплексных мер безопасности в Кемеровской области сейчас также разрабатывается единый стандарт оснащения защитных сооружений, который затронет в том числе подвальные помещения многоквартирных жилых домов.





Кроме того, ранее в самом Кемерове для повышения уровня безопасности ввели запрет на въезд транзитного грузового автотранспорта. Этот опыт региональное руководство решило распространить на территории всех остальных муниципалитетов области.





Расстояние от атакованной ранее Омской области до границы с Украиной составляет около 2500 километров.