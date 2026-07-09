Песков: Закрытие неба над Украиной будет означать участие НАТО в конфликте

Возможное закрытие неба над Украиной будет означать прямое участие военных стран НАТО в конфликте, а именно против этого Россия и проводит специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.





По его словам, слова президента США Дональда Трампа стали новыми, так как ранее эта тема публично не обсуждалась. Представитель Кремля подчеркнул, что в таком случае речь пойдет о работе вооруженных сил стран альянса на украинской территории.





Накануне на встрече с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной в рамках гарантий безопасности. При этом американский лидер уточнил, что этого шага можно избежать, если стороны заключат мирную сделку.





Владимир Зеленский просил Евросоюз и НАТО закрыть небо еще в марте 2022 года. Однако занимавший тогда пост главы Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США не намерены вводить бесполетную зону или отправлять войска на Украину, чтобы не принимать участие в конфликте.