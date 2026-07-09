ФСБ задержала мужчину, собиравшегося убить военного Минобороны РФ с помощью дрона

В Краснодаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке террористического акта в Московском регионе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.





По данным ведомства, мужчина 1978 года рождения планировал по заданию украинских спецслужб совершить покушение на высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ.





По замыслу организаторов, теракт должен был произойти возле многоэтажного жилого дома, где проживает офицер. Для этого подозреваемый собирался использовать беспилотный летательный аппарат, оснащенный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.





Действуя по указанию куратора из Службы безопасности Украины, мужчина приехал в Москву, арендовал квартиру и установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за домом военного. Также он приобрел средства маскировки — накладные усы, бороду и очки.





В ходе обыска у задержанного изъяли бомбу, содержащую около 600 граммов взрывчатого вещества, мобильный телефон с подтверждающей перепиской, видеокамеры и маскировочные элементы. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Мужчина признал вину и дает показания.





Как сообщили в спецслужбе, задержанный ранее имел судимости за кражу и разбой, а после освобождения проживал на территории Украины, где в феврале 2026 года и был завербован. В Россию он прибыл по маршруту Кишинев — Ереван — Минеральные Воды.





Ранее в Москве была задержана гражданка России 2001 года рождения, которая с марта 2026 года также вела скрытую слежку за адресом проживания и автомобилем высокопоставленного военного.