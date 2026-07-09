Смерть не насильственная, а тела нашли в 60 километрах друг от друга: СК и МЧС рассказали, как искали девочек в Туве

Смерть двух 13-летних девочек, чьи тела нашли в Туве, предварительно не носит криминального характера, сообщили Daily Storm в региональном управлении Следственного комитета.





«По результатам осмотра судмедэкспертом видимых признаков насильственной смерти на телах обеих девочек не обнаружено. Но для установления всех обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в пресс-службе ведомства.





В СК уточнили, что тело одной из девочек нашли на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района, а второй — около села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.





Тела уже опознаны. Родителям погибших детей оказывается необходимая помощь, в том числе с ними работают психологи.





В ведомстве также поблагодарили местных жителей, помогавших более недели искать девочек. «Труп второй девочки точно обнаружили волонтеры. Мы им очень благодарны за активность, неравнодушие. Более тысячи человек искали этих подростков. Даже дети вносили свою лепту: делали бумажные веера, чтобы волонтеры отмахивались от комаров».





Подростки вышли около 18:00 1 июля из дома в Кызыле и пропали без вести. Позже выяснилось, что они могли находиться на берегу Енисея. Телефоны подружек нашли на берегу.





Ранее, как рассказали Daily Storm в пресс-службе МВД республики, дети из дома не убегали и характеризовались положительно.





Спасатели обследовали акваторию и прибрежную зону Енисея вниз по течению от места происшествия. В пресс-службе Главного управления МЧС России по республике заявили, что 9 июля тела девочек нашли на расстоянии около 60 километров друг от друга.