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Умерла британская певица Бонни Тайлер
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Умерла британская певица Бонни Тайлер

Ей было 75 лет

Денис Герасимов

Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет в больнице в Португалии, сообщает Би-Би-Си. Причиной смерти стало заболевание, от которого она проходила лечение.


Тайлер родилась в Уэльсе в 1951 году. Настоящее имя — Гейнор Хопкинс. Она начала карьеру в конце 1960-х, но мировую славу обрела в 1980-х благодаря сотрудничеству с продюсером Джимом Стейнманом. 


Ее мощный хрипловатый голос, который врачи называли следствием узлов на связках, стал визитной карточкой певицы.


Главные хиты — Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero — вошли в золотой фонд поп-музыки. Тайлер трижды номинировалась на премии «Грэмми» и Brit Awards. Песня Total Eclipse of the Heart возглавляла чарты США и Великобритании.

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#певица #смерть #эстрада