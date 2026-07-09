Умерла британская певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет в больнице в Португалии, сообщает Би-Би-Си. Причиной смерти стало заболевание, от которого она проходила лечение.





Тайлер родилась в Уэльсе в 1951 году. Настоящее имя — Гейнор Хопкинс. Она начала карьеру в конце 1960-х, но мировую славу обрела в 1980-х благодаря сотрудничеству с продюсером Джимом Стейнманом.





Ее мощный хрипловатый голос, который врачи называли следствием узлов на связках, стал визитной карточкой певицы.





Главные хиты — Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero — вошли в золотой фонд поп-музыки. Тайлер трижды номинировалась на премии «Грэмми» и Brit Awards. Песня Total Eclipse of the Heart возглавляла чарты США и Великобритании.