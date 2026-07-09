Казахстан усилил борьбу с «бензиновыми туристами», въезд и выезд разрешен не чаще раза в сутки

Власти Казахстана ужесточили контроль на границах из-за потока «бензиновых туристов». Об этом сообщили в МВД республики. Теперь въезжать и выезжать из страны разрешено не чаще одного раза в сутки, на границах усилены полицейские посты.





С начала года выявлены 255 автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками. Из них 195 принадлежали иностранным гражданам, еще 60 — казахстанцам.





Нарушителей привлекут к административной ответственности за незаконное переоборудование машин и обяжут демонтировать допбаки, указали в ведомстве.





Меры объясняются необходимостью сохранить баланс потребления топлива на фоне выросшего спроса в приграничных районах.