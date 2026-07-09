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Казахстан усилил борьбу с «бензиновыми туристами», въезд и выезд разрешен не чаще раза в сутки
18+
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Казахстан усилил борьбу с «бензиновыми туристами», въезд и выезд разрешен не чаще раза в сутки

На границах работают дополнительные полицейские посты, проверяют машины на 59 КПП

Денис Герасимов
На границах работают дополнительные полицейские посты, проверяют машины на 59 КПП

Власти Казахстана ужесточили контроль на границах из-за потока «бензиновых туристов». Об этом сообщили в МВД республики. Теперь въезжать и выезжать из страны разрешено не чаще одного раза в сутки, на границах усилены полицейские посты.


С начала года выявлены 255 автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками. Из них 195 принадлежали иностранным гражданам, еще 60 — казахстанцам. 


Нарушителей привлекут к административной ответственности за незаконное переоборудование машин и обяжут демонтировать допбаки, указали в ведомстве. 


Меры объясняются необходимостью сохранить баланс потребления топлива на фоне выросшего спроса в приграничных районах.

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#кпп #бензин #границы #казахстан