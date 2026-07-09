В Москве предотвратили покушение на офицера Минобороны, задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Министерства обороны в Москве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Задержана гражданка РФ 2001 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами в 2024 году.





По данным ФСБ, в марте 2026 года женщина арендовала квартиру в столице, установила там видеокамеры для слежки за адресом проживания и автомобилем военного, а также вела наблюдение по заданию украинского координатора.





В квартире были подготовлены средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта, который должен был прибыть после ее выезда из России через Турцию и Молдову на Украину. При обыске изъяты средства наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской с украинскими спецслужбами.





В ФСБ отметили, что это лишь один из серии готовившихся украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих и военных объектов России. Вербовка велась через мессенджер WhatsApp*.





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