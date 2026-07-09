В Туве нашли мертвыми двух девочек, пропавших девять дней назад в Кызыле

В Республике Тыва в реке Енисей было обнаружено тело одной из двух пропавших двенадцатилетних девочек. Об этом сообщили следователи. После стало известно, что найдено тело второго ребенка.





Сейчас на месте обнаружения работают сотрудники правоохранительных органов.





Две двенадцатилетние девочки вышли на прогулку вечером 1 июля из своих домов в городе Кызыл, после чего их местонахождение оставалось неизвестным. Позднее в ходе поисковых мероприятий на берегу реки Енисей были обнаружены мобильные телефоны детей, а также обувь одной из пропавших.





Отмечается, что в Кызыле в те дни стояла сильная жара. По предварительной версии следствия, девочки могли отправиться купаться.