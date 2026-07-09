В Твери загорелась нефтебаза после атаки БПЛА, в Таганрогском заливе повреждены два танкера

В Твери в результате отражения ночной атаки беспилотников загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», сообщил врио губернатора Виталий Королев.





По его словам, возгорание локализовано, по предварительной информации, никто не пострадал. Глава региона выехал на место и развернул штаб по ликвидации последствий.





В Таганрогском заливе дроны ВСУ атаковали два танкера, произошло возгорание. Экипажи эвакуированы, пострадавших нет.





В Ставропольском крае в хуторе Вязники Шпаковского округа на территории промышленного объекта из-за атаки БПЛА произошло возгорание. По словам губернатора Владимира Владимирова, обломки дронов зафиксированы в районе улицы Коломийцева в краевом центре, разрушений и пострадавших нет. Пожарные работают на месте, угрозы жилым домам нет.





Украинские дроны были сбиты также на подлете к Череповцу Вологодской области и в Ленинградской области. В аэропортах Калуги, Пскова, Череповца и Ярославля на фоне угрозы вводились ограничения на полеты.





Всего за ночь над регионами России сбиты 73 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.