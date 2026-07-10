Со Ставрополья депортировали иностранца за визит в МВД в футболке с символикой ВСУ

Сотрудники полиции принудительно выдворили из России гражданина Узбекистана, который пришел в паспортно-визовый сервис МВД в Ставрополе в футболке с запрещенной символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Что было изображено на одежде мужчины — не уточняется.





По данным пресс-службы ГУ МВД по Ставропольскому краю, иностранец, прибывший в ведомство для получения трудового патента, уже покинул территорию Российской Федерации. В отношении него установлен запрет на въезд в страну сроком на 20 лет.





Пресс-служба Ставропольского краевого суда сообщила, что Ленинский районный суд Ставрополя признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, квалифицирующей публичные действия по дискредитации использования Вооруженных сил РФ. Нарушителю назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.





После судебного разбирательства иностранного гражданина доставили в отдел полиции, где ему сообщили о запрете на въезд в Россию и аннулировали ранее оформленный патент на работу.





Срок его временного пребывания в стране сократили, обязав покинуть территорию РФ в течение трех дней. В связи с невыполнением данного требования в установленный срок сотрудники полиции провели процедуру принудительной депортации.