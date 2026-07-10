Три московские семьи выиграли в конкурсе «Это у нас семейное»

Три столичные семьи стали победителями второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Обладателями наград признаны Гутины, Лизунковы — Митрофановы и Москвины — Борковы. Каждая команда получит сертификат номиналом пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.





В семье Гутиных воспитываются двое детей. Члены семьи ежедневно подводят итоги дня, проводят тематические ужины и организуют походы, а родители пишут детям письма для вручения на 18-летие.

Семья Лизунковых — Митрофановых воспитывает троих сыновей, трое взрослых членов этой семьи работают врачами-стоматологами, а общим увлечением является конный спорт.





Многодетная семья Москвиных-Борковых связана с работой в детском лагере «Орленок» под Клином, где дедушка более 40 лет трудится директором, бабушка работает бухгалтером, а их дело продолжают родители и внучка.





По информации официального сайта мэра Москвы, всего в этом сезоне конкурса приняли участие 726 191 человек, объединившиеся в 196 576 семей из 89 регионов России и 82 зарубежных стран.