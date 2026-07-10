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Минобороны России сообщило о срыве контратаки украинских наземных роботов
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Минобороны России сообщило о срыве контратаки украинских наземных роботов

Российские десантники уничтожили с помощью дронов две бронированные роботизированные платформы в Запорожской области

Daily Storm

Российские военнослужащие отразили контратаку наземных робототехнических комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. По информации Министерства обороны России, операцию провели операторы ударных БПЛА из состава подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка во время выполнения боевых задач на ореховском направлении.


Воздушная разведка обнаружила два украинских наземных робота, оснащенных пулеметным вооружением, которые двигались вдоль лесополосы в направлении передовых позиций российских войск и вели огонь по десантникам. 


Операторы передали полученные координаты на ударные дроны, которые точными ударами уничтожили обе роботизированные платформы до их приближения к позициям. Факт поражения целей зафиксирован средствами объективного контроля.


Ранее британское издание The Telegraph сообщало об использовании украинской армией компактных наземных роботов DevDroid TW 12.7 с пулеметами M2 Browning.

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#всу #робот #минобороны рф #запорожская область