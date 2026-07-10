Цифровой репетитор и почти полтора миллиона просмотров: как МЭШ помогает московским школьникам сдавать ЕГЭ на максимум

Ученики московских школ получили возможность выстраивать индивидуальные траектории для подготовки к Единому государственному экзамену с помощью цифровых сервисов «Московской электронной школы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.





Платформа позволяет старшеклассникам проходить специализированные онлайн-курсы, выполнять тесты с автоматической проверкой, заниматься с ИИ-репетитором, изучать видеоразборы тем и получать персональные рекомендации от педагогов. Только за текущий учебный год число просмотров видеоразборов для подготовки к ЕГЭ превысило 1,4 миллиона.





Основной особенностью обучения на платформе является совмещение теоретической базы с практическим выполнением заданий. В электронной библиотеке МЭШ и в цифровом дневнике выпускникам доступны сотни материалов по всем экзаменационным предметам. В их число входят подробные инструкции по правильному заполнению бланков, а также рекомендации психологов по управлению стрессом на экзаменах и развитию памяти.





Для подготовки к базовому и профильному уровням экзамена по математике в библиотеку МЭШ интегрированы сборники задач образовательной системы «Гиперматика». Кроме того, на платформе функционирует специальный сервис «ИИ-репетитор» по математике и информатике, помогающий школьникам пошагово разбирать логику решения сложных задач.





Наибольший интерес у одиннадцатиклассников вызывают ежегодно обновляемые видеоразборы от московских учителей, в которых наглядно объясняются алгоритмы выполнения тестов. Всего на официальном сайте мэра Москвы доступно около 440 таких видеоматериалов.





Ранее стало известно, что московская выпускница Екатерина Малкова, которая впервые в истории проведения ЕГЭ сумела набрать максимальные 500 баллов по пяти предметам, официально подала документы для поступления в Московский физико-технический институт.