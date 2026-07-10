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В АТОР назвали фейком сообщения о том, что россиянам запретят свободно выезжать из страны
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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что впервые слышит о якобы скором введении выездных виз Фото: Global Look Press / Булкин Сергей
Новости

В АТОР назвали фейком сообщения о том, что россиянам запретят свободно выезжать из страны

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что впервые слышит о якобы скором введении выездных виз

Иван Соколов
Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

В Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали фейком сообщения о том, что россиянам хотят запретить свободный выезд из страны под предлогом усиления безопасности граждан за рубежом.


«Убежден, что это фейк! Никаких даже слухов вокруг этого дела мне не попадалось. Я о таком [готовящемся законе] не слышал», — заявил Daily Storm вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.


Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что в МИД РФ якобы стали разрабатывать закон о введении для россиян выездных виз.


По утверждению источников канала, главный вопрос — туристические выездные визы. Якобы предлагается, чтобы в недружественные страны туристы из РФ могли ездить лишь группами не менее 10 человек, с сопровождением и по утвержденному маршруту.


В сообщении также указывается, что якобы готовится список стран, где будет разрешен индивидуальный туризм, но пока не решено, какие государства туда войдут.


Запрет на свободный выезд из страны действовал в СССР. Советским гражданам требовалось получать в ОВИРе [Отдел виз и регистраций] разрешение (так называемую «выездную визу»).


Зарубежный туризм существовал в форме поездок организованными группами. Закон о свободном выезде за границу был принят в мае 1991 года.

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