В АТОР назвали фейком сообщения о том, что россиянам запретят свободно выезжать из страны

В Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали фейком сообщения о том, что россиянам хотят запретить свободный выезд из страны под предлогом усиления безопасности граждан за рубежом.





«Убежден, что это фейк! Никаких даже слухов вокруг этого дела мне не попадалось. Я о таком [готовящемся законе] не слышал», — заявил Daily Storm вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.





Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что в МИД РФ якобы стали разрабатывать закон о введении для россиян выездных виз.





По утверждению источников канала, главный вопрос — туристические выездные визы. Якобы предлагается, чтобы в недружественные страны туристы из РФ могли ездить лишь группами не менее 10 человек, с сопровождением и по утвержденному маршруту.





В сообщении также указывается, что якобы готовится список стран, где будет разрешен индивидуальный туризм, но пока не решено, какие государства туда войдут.





Запрет на свободный выезд из страны действовал в СССР. Советским гражданам требовалось получать в ОВИРе [Отдел виз и регистраций] разрешение (так называемую «выездную визу»).





Зарубежный туризм существовал в форме поездок организованными группами. Закон о свободном выезде за границу был принят в мае 1991 года.