Политика Бориса Надеждина признали иностранным агентом

Министерство юстиции России включило политика Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов. По заявлению ведомства, основанием для этого стало его участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также создание контента для организации, признанной нежелательной в России. Кроме того, Надеждин, по данным ведомства, распространял недостоверные сведения о решениях российских органов публичной власти, проводимой ими политике и отечественной избирательной системе, а также выступал с призывами к участию в несогласованных публичных мероприятиях.





Помимо Надеждина, список иностранных агентов пополнили еще два физических лица и одно объединение. В реестр внесены журналистка Екатерина Воропай и предприниматель Тимофей Рогожин, которые, по данным Минюста, распространяли недостоверную информацию о государственной политике, выступали против проведения специальной военной операции и сотрудничали с иноагентами и нежелательными организациями, проживая за рубежом.





Также статус иностранного агента получило объединение «Штаб кандидатов», уличенное во взаимодействии с иноагентами и тиражировании недостоверных сведений об избирательной системе и решениях властей РФ.





Одновременно с этим из реестра иностранных агентов было исключено общество с ограниченной ответственностью «Город без преград» в связи с его ликвидацией.