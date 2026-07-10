Россиянам упростят получение ВНЖ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении процедур получения разрешений на временное и постоянное проживание.





По информации пресс-службы белорусского лидера, новые правила будут действовать для граждан стран Союзного государства. Согласно проекту документа, основанием для оформления временного или постоянного проживания станет непосредственно само наличие гражданства России или Белоруссии.





При этом срок рассмотрения заявок на постоянное проживание сократится с трех до двух месяцев. Соглашение также увеличивает перечень документов, на основании которых граждане Белоруссии могут въезжать, выезжать, находиться на российской территории и следовать через нее транзитом. В этот список включены биометрические паспорта, идентификационные карты, а также биометрические дипломатические и служебные паспорта.





Проведение дальнейших переговоров с российской стороной и подписание итогового протокола поручено Министерству иностранных дел Белоруссии.