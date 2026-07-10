Hürriyet: Турция продала купленные у России системы С-400 одной из стран Персидского залива

Турция продала приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, сообщает турецкое издание Hürriyet. По информации обозревателя газеты Абдулкадира Селви, в ближайшее время ожидается официальное объявление о заключении сделки. Зенитные ракетные комплексы будут отправлены в одну из стран Персидского залива.





Журналист отметил, что накануне стороны вели активную работу над устранением возникших технических и юридических проблем, и к полуночи все разногласия были полностью урегулированы. Часть источников издания утверждает, что покупателем российских систем ПВО стали Объединенные Арабские Эмираты, в то время как другие собеседники называют Катар.





В материале подчеркивается, что оба государства испытывают острую необходимость в усилении противовоздушной обороны из-за серьезного обострения ситуации в регионе на фоне военного противостояния между США и Ираном. Официальные власти Турции к настоящему моменту информацию о сделке не комментировали.





Издание добавляет, что продажа российских ЗРК С-400 позволит Анкаре избавиться от американских санкций, которые были введены в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Кроме того, ликвидация этого спорного вопроса поможет Турции полноценно вернуться в международную программу по производству и закупкам американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.