В России закрыли лазейку для обхода блокировок через иностранные SIM-карты

Владельцы SIM-карт иностранных операторов потеряли возможность беспрепятственно заходить на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен в России, сообщает газета «Известия». Информацию об этом изданию подтвердили пользователи таких карт, источники на отечественном рынке связи, а также Минцифры. Роуминговое подключение, при котором выход в сеть идет через зарубежную инфраструктуру, больше не позволяет обходить действующие в РФ блокировки.





В Минцифры пояснили, что теперь к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации. Речь идет об ограничении доступа к сайтам, заблокированным за нарушение законодательства РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полный доступ к остальному интернету у таких абонентов сохраняется, а принятые меры направлены на обеспечение безопасности в цифровом пространстве. При этом пользователи отмечают, что доступ к международным сервисам и нейросетям, которые самостоятельно ограничили работу в России, по-прежнему работает через зарубежные SIM-карты.





По оценкам экспертов, в России такими SIM-картами пользовались около 500 тысяч абонентов. При такой схеме отечественные сети выполняли лишь функцию транзитного звена для передачи трафика к иностранным интернет-узлам. Специалисты добавляют, что этот способ изначально оставался очень дорогим и был рассчитан на ограниченный круг пользователей, поэтому широкого распространения в стране он так и не получил, пишут «Известия».