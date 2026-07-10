ЛДПР предложила отменить штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей

Фракция ЛДПР предложила полностью отменить административные штрафы за нарушение установленных сроков государственной регистрации автомобилей. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий, сообщив о направлении в Правительство РФ масштабного законопроекта, который отменяет еще 27 штрафов. По словам политика, сейчас на граждан ложится ответственность за действия, которые не несут никаких рисков для общественной безопасности.





«ЛДПР призывает отменить штрафы за нарушение сроков государственной регистрации машин в случае, если собственник не намеренно уклоняется от регистрации, а по объективным причинам, связанным с доставкой и таможенным оформлением своего автомобиля. Государство не должно использовать механизм штрафов для сбора средств с населения, чтобы залатать дыры в бюджете. ЛДПР намерена защитить людей от глупых и чрезмерных штрафов — сегодня мы направляем в Правительство РФ законопроект, который отменит 28 несправедливых и неактуальных штрафов за формальные нарушения. Будем добиваться его принятия в кратчайшие сроки. ЛДПР выступает за разумное законодательство!» — подчеркнул Леонид Слуцкий.





В пояснительной записке к инициативе указано, что отмена ответственности за просрочку регистрации и другие формальные нарушения снизит административную нагрузку на автовладельцев. Законопроект должен обеспечить единый подход в сфере дорожного движения по всей стране и убрать региональные различия.





Разработчики отмечают, что нововведение повысит доверие граждан к закону, снизит уровень социальной напряженности и сократит количество судебных споров по взысканию избыточных штрафов. Это позволит освободить ресурсы правоохранительных органов для борьбы с действительно опасными нарушениями на дорогах.