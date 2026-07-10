Вице-премьер Новак назвал прилеты беспилотников причиной дефицита топлива в России

Прилеты беспилотников стали причиной дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.





«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов», — сказал он.





Власти делают все возможное, чтобы усилить защиту НПЗ, ФАС поручено следить за ценами на заправках. Введенный запрет на экспорт бензина и дизеля, по словам Новака, нужен для стабилизации ситуации и обеспечения внутреннего рынка.





Он также отметил, что некоторые перекупщики используют ситуацию для заработка. Планируется обеспечить дополнительный объем завоза бензина в регионы.





Власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщал Новак на совещании с участием президента России Владимира Путина.