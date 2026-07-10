Журавлев показал членов партии «Родина», которые сражаются на передовой в зоне СВО

Председатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что его коллеги по партии принимают непосредственное участие в специальной военной операции. Соответствующее заявление он сделал по окончании заседания Центральной избирательной комиссии.





«Мы пехота. Обычная пехота, которая сражается, в том числе на передовой, за интересы России. Мы всегда первые в горячих точках: в Донбассе, в Приднестровье», — сказал Журавлев.





Ранее политик во время интервью нецензурно послал адвоката Ивана Миронова и покинул студию после вопроса о том, почему поддерживающий спецоперацию депутат сам не отправляется на фронт.





Позже в беседе с журналистами Daily Storm Журавлев пояснил, что считает подобные упреки глупыми и оскорбительными, особенно со стороны человека, который сам никогда не был на передовой. Сам Иван Миронов заверил, что после выключения камер эмоции утихли, но извиняться стороны друг перед другом не стали. Адвокат добавил, что финал интервью стал пиком напряжения, и признал, что ему тоже стоило сдержаться.





На защиту лидера «Родины» встал депутат Госдумы Виталий Милонов, которого Миронов приводил в пример во время перепалки. Милонов подтвердил, что в парламенте действует официальное ограничение на командировки в зону проведения спецоперации, поскольку руководство считает законотворческую работу депутатов на местах крайне необходимой в текущих условиях. При этом он посоветовал коллеге спокойнее реагировать на каверзные вопросы.