Слуцкий объявил сбор подписей под обращением к президенту ради спасения семей

ЛДПР начала масштабный сбор подписей под официальным обращением к президенту России с требованием ввести реальные меры помощи российским гражданам. Как заявил председатель партии Леонид Слуцкий, целью данной инициативы является демонстрация руководству страны фактического положения дел в регионах. Всего в рамках акции организаторы планируют собрать один миллион подписей.





«Пока чиновники отчитываются перед президентом красивой статистикой, запускают социальную рекламу и проводят форумы, наши семьи живут от зарплаты до зарплаты в квартирах, больше похожих на бетонные коробки. В регионах дела обстоят не лучше — русские поселки и целые города вымирают. Теперь там селятся приезжие и мигранты», — заявил Слуцкий.





По словам главы ЛДПР, чтобы исправить эту ситуацию и спасти российские семьи, партия предлагает перестроить социальную политику государства.





В тексте обращения, инициированного Леонидом Слуцким, фракция требует запустить в стране льготную ипотеку под 3% годовых, а для многодетных семей полностью обнулить ставку. Также предлагается сделать всю государственную поддержку доступной для семей без соблюдения каких-либо условий и ввести ежемесячные выплаты в размере МРОТ родителям двух и более детей в возрасте до 7 лет.





Кроме того, ЛДПР настаивает на создании официального статуса одинокого родителя и открытии специального фонда алиментов с выплатами ребенку не ниже прожиточного минимума.





Председатель партии подчеркнул необходимость сократить рабочую неделю для родителей, выдавать «отцовский капитал» папам, заботящимся о детях, подтянуть семейную поддержку во всех субъектах до уровня благополучных регионов, а также полностью отменить социальную поддержку мигрантов.